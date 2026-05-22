La Gen Z riceve 140 notifiche al giorno i Boomer solo 22 Ma tutti si sentono sopraffatti | gli effetti sulla mente

Secondo le ultime stime, i membri della Generazione Z ricevono circa 140 notifiche quotidianamente, con un ritmo di circa una ogni dieci minuti. I baby boomer, invece, sono raggiunti da circa 22 avvisi al giorno. Nonostante queste differenze numeriche, molte persone di tutte le età si dichiarano sopraffatte dalla quantità di stimoli provenienti dai dispositivi digitali. La presenza costante di notifiche influisce sui momenti di attenzione e sul senso di pressione generale.

I giovani della Gen Z ricevono in media fino a 140 notifiche al giorno, pari a circa una ogni 10 minuti. L’ 80% degli utenti dichiara di sentirsi sopraffatto dalle notifiche del telefono. Ne consegue un bombardamento costante di stimoli digitali che alimenta una percezione di urgenza permanente e una frammentazione dell’attenzione lungo l’intero arco della giornata. È quanto emerge da un esperimento condotto da Unobravo sulla base di rilevazioni reali della funzione Screen Time degli iPhone, monitorate nell’arco di quattro settimane. Tra tutte le fasce d’età analizzate, la Gen Z risulta la più esposta. Dalla Gen Z ai Boomer: il divario generazionale delle notifiche. 🔗 Leggi su Open.online

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