La gelosia, spesso associata alla monogamia, si presenta anche nelle coppie che scelgono di avere relazioni aperte. Sebbene possa sembrare un'idea contraddittoria, numerosi studi indicano che questo sentimento può manifestarsi indipendentemente dalla tipologia di relazione. Le cause e le modalità con cui si sviluppa possono differire da quelle delle coppie monogame, ma la presenza della gelosia non è rara nemmeno in questi contesti. La sua gestione varia a seconda delle dinamiche e delle regole condivise tra i partner.

C oppia aperta e gelosia? Un controsenso in apparenza, eppure è un sentimento diffuso anche in questo tipo di relazioni. Il motivo scatenante? Non l’idea di possesso quanto il peso emotivo che una eventuale terza persona crea all’interno della coppia, con il conseguente bagaglio di insicurezze, paura di perdita e di non riconoscimento. Come hanno confermato alcuni studi. I litigi di coppia fanno bene? Sì, se sai gestirli bene nei primi tre minuti X Leggi anche › Coppia aperta: e se fosse una possibilità? Perché oggi piace anche alle donne Coppia aperta e gelosia, gli studi confermano la diffusione del sentimento. Si può essere gelosi all’interno di una coppia aperta? La risposta è sì. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La gelosia nella coppia aperta è possibile e ha origine differenti rispetto alle coppie monogame

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Gelosia retroattiva: perche il passato del tuo partner ti distrugge

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