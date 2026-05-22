la galli ha scelto riga nuovo coach per la risalita

La squadra di San Giovanni ha annunciato il nuovo allenatore per la stagione futura, scegliendo un tecnico proveniente da Riga. La decisione giunge poco dopo l’eliminazione dalla competizione che avrebbe portato alla promozione in A1, lasciando alle spalle la delusione. La società ha comunicato ufficialmente la scelta senza fornire dettagli sulle motivazioni alla base della decisione, concentrandosi invece sulla volontà di ripartire con un nuovo progetto tecnico.

SAN GIOVANNI Nemmeno il tempo di smaltire la delusione per il mancato passaggio in A1 che la Galli ha voluto subito girare pagina in vista della prossima stagione cestistica. Chiuso l’interregno in panchina di Andrea Franchini, che tornerà così dietro la scrivania, ecco giungere a San Giovanni il nuovo coach che porta il nome di Massimo Riga. Nato a Roma nel 1958, rappresenta un profilo di assoluto spessore ed è considerato un vero e proprio "maestro" della pallacanestro femminile italiana. Nel corso della sua prestigiosa carriera lunga oltre quarant’anni, ha maturato una vastissima esperienza sulle panchine di serie A1 e A2, guidando piazze storiche come Partenio Avellino, Basket Ferrara, Reyer Venezia (con cui ha conquistato Coppa Italia e Supercoppa nel 2008), PB63 Battipaglia, Pallacanestro Torino e Libertas Basket School Udine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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