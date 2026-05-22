La fusione tra ordine della materia e suggestione del sentire nell’Informale Materico di Silvia Coletti

Lavoro artistico di Silvia Coletti esplora come le superfici materiche e le sensazioni intime si intreccino in un'unica espressione. Attraverso l’uso di materiali diversi, l’artista crea composizioni che invitano lo spettatore a un’esperienza sensoriale diretta, senza filtri o mediazioni. Le sue opere si sviluppano in ambienti che combinano elementi concreti e sfumature emotive, creando un ponte tra la fisicità dell’oggetto e il sentire personale di chi le osserva. La ricerca si concentra sulla relazione tra forma, materia e percezione.

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La ricerca di un equilibrio indispensabile all’individuo contemporaneo per restare in piedi in un mondo che sembra essere predominato dal caos, costituisce una delle tante sfaccettature espressive di un’arte in cui ogni regola, ogni definizione o linea guida appartenente al passato è stata oltrepassata per adeguarsi alla soggettività individuale di ciascun interprete che trasforma così l’espressione creativa in manifestazione del sé più profondo. Laddove alcuni trovano la stabilità più affine alla propria inclinazione creativa nella completa dissoluzione dell’immagine, e altri hanno invece bisogno di rimanere legati alla figurazione per poi... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - La fusione tra ordine della materia e suggestione del sentire nell’Informale Materico di Silvia Coletti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tra Informale Materico, Surrealismo ed Espressionismo l’eclettismo artistico di Franca FabrizioSoffermarsi o appartenere a un solo e unico linguaggio narrativo sembra essere per alcuni artisti una scelta irrealizzabile, soprattutto quando la... VIDEO/ Benevento si perde nell’incanto di ‘Janara’: prima notte tra suggestione e magiaTempo di lettura: 2 minuti Un flusso continuo di appuntamenti a cui assistere e da cui farsi coinvolgere.