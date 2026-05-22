La Fondazione Alberto Peruzzo partecipa a Metamorfosi di via Dante Art District

Sabato 23 maggio 2026, nel quadro del percorso culturale di Via Dante Art District, la Fondazione Alberto Peruzzo presenta alcune iniziative dedicate all’arte contemporanea nell’ambito dell’edizione di quest’anno intitolata Metamorfosi. La partecipazione si inserisce nel programma di eventi organizzati lungo la strada, che coinvolge diversi spazi espositivi e artisti locali. La fondazione ha annunciato che proporrà una serie di mostre e interventi progettati per coinvolgere il pubblico e valorizzare le opere d’arte contemporanea.

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Sabato 23 maggio 2026, in occasione del percorso culturale di Via Dante Art District, la Fondazione Alberto Peruzzo presenta una serie di iniziative dedicate all’arte contemporanea per l’edizione di quest’anno, intitolata Metamorfosi. Per tutta la giornata sarà eccezionalmente resa accessibile al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Metamorfosi - Via Dante art district"Sabato 23 maggio il distretto di via Dante torna a trasformarsi in un percorso dedicato all’arte: mostre diffuse, performance, musica, installazioni... Al Murate Art District l’installazione "Keep it alive", progetto dell’artista Francesco PellegrinoPensieri e messaggi dei visitatori, riprodotti in loop grazie ad uno speciale dispositivo. A Padova la collezione Anna e Giorgio Fasol a confronto con la Fondazione Alberto PeruzzoEntrando, ci si trova nella navata principale e si viene subito accolti dalle opere della Collezione AGIVERONA: le opere di Nari Ward, Giovanni Ozzola, Jacopo Mazzonelli, Vincenzo Castella, Serena ... exibart.com ‘Ante-Poster’: per le vie di Padova i manifesti d’artista di Fondazione Alberto PeruzzoIn attesa della conclusione dei restauri della sua nuova sede, iniziati nel 2013, Fondazione Alberto Peruzzo porta nelle vie di Padova Ante—Poster, un progetto di affissione di manifesti di sei ... exibart.com