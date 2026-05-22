Da diversi mesi, la cosiddetta flotilla che si propone di raggiungere Gaza torna frequentemente al centro dell’attenzione mediatica e politica in Italia. La vicenda si ripete con modalità simili e senza un chiaro risultato pratico, attirando l’interesse dei mezzi di comunicazione e delle opinioni pubbliche del nostro Paese. La presenza della flottiglia diventa spesso motivo di discussione, senza però portare a cambiamenti concreti o a un sostegno diretto alla popolazione di Gaza.

Ci risiamo. Per la terza o quarta volta in pochi mesi, ormai abbiamo perso il conto, ci troviamo nel pieno di una isteria politico-mediatica per la Global Sumud Flotilla. Nonostante siano coinvolti attivisti di una quarantina di Paesi, le sue disavventure stentano a fare notizia, solo nel nostro Paese occupano aperture e intere paginate sui giornali e i talk tv. Questa volta a regalare ai flotilleros l'incidente perfetto che cercavano è stato il ministro israeliano Ben-Gvir, a sua volta in cerca di visibilità in vista delle elezioni del prossimo autunno. Proviamo a metterci un pizzico di senso della misura e attinenza ai fatti. Il blocco navale israeliano è legittimo, così come è legittimo quello Usa nel Mar Arabico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La flotilla non aiuta Gaza, ma cerca l'incidente e fa notizia solo in Italia

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Israeli forces intercept the remaining activist flotilla vessels headed for Gaza

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