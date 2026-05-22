La Festa dei popoli Un cuore tanti voci a partire dai ragazzi

La Festa dei popoli ha portato in strada oltre 100 associazioni e molte scuole, creando un evento che ha coinvolto due diversi spazi cittadini. Sono stati allestiti più di 50 stand e 14 cucine dai vari paesi, offrendo un assaggio di diversi sapori e culture. L’intera giornata si è concentrata sul tema della convivenza, con momenti pensati per mettere in relazione giovani e comunità diverse. La manifestazione si è svolta in modo condiviso, coinvolgendo attivamente i partecipanti e le realtà locali.

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Oltre 100 realtà coinvolte, più di 50 stand, 14 cucine dal mondo, 15 scuole, 2 luoghi della città e un’intera giornata costruita attorno a una parola: convivenza. Torna domani la Festa dei Popoli, terza edizione dell’evento inserito nel cartellone “Lodi di Pace“, che quest’anno porterà il titolo “Un cuore, tante voci“. La manifestazione si svilupperà tra il Parco Martiri della Libertà e il centro sportivo della Faustina, collegati da una navetta dedicata. Da una parte laboratori, spettacoli, scuole, cucine etniche e incontri; dall’altra il torneo “Un calcio alla violenza“, promosso per dire no alla violenza sulle donne. "Tutto questo è stato permesso da Lodi di Pace – spiega il regista della manifestazione Danny Smaila –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Festa dei popoli. Un cuore, tanti voci a partire dai ragazzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Full:The royal family imprisoned her for her powerful mechanical skills Sullo stesso argomento Festa dei Popoli: la 22° edizione del Festival interculturale che promuove l’incontro tra popoli e cultureTorna a Bari la “Festa dei Popoli”, il festival interculturale che, giunto alla sua 22esima edizione, promuove l’incontro tra popoli e culture. A Villa Buri torna la Festa dei PopoliDomenica 24 maggio Villa Buri, a San Michele Extra, ospiterà la trentacinquesima edizione della Festa dei Popoli, appuntamento dedicato all’incontro... La Festa dei popoli. Un cuore, tanti voci a partire dai ragazziOltre 100 realtà coinvolte, più di 50 stand, 14 cucine dal mondo, 15 scuole, 2 luoghi della città e un’intera giornata costruita attorno a una parola: convivenza. Torna domani la Festa dei Popoli, ter ... ilgiorno.it Musica, danze, cultura: oltre 30 nazionalità a Villa Buri per la Festa dei Popoli x.com Festa dei popoli a Thiene. Rifiorire nella fraternitàDomenica 24 maggio, il parco di villa Fabris a Thiene si trasformerà in un laboratorio di fraternità per la 17a Festa dei popoli. Quest’anno l’evento sarà un ritorno alle origini. Il titolo Facciamo ... difesapopolo.it