La riflessione sulla felicità oggi si intreccia con le idee di Freud e con le trasformazioni della società moderna. La concezione di felicità si è spostata da uno stato spontaneo a un obiettivo da raggiungere, spesso percepito come un obbligo. La cultura contemporanea sembra aver cambiato il modo in cui si intende il benessere, rendendolo quasi un dovere morale piuttosto che una semplice condizione dell’individuo. Questa evoluzione influisce sul modo in cui si affrontano le emozioni e le aspettative personali.

Nappo* La modernità ha trasformato la felicità in un imperativo morale. Non la considera più una possibilità dell’esistenza, ma quasi un dovere. Si pretende di essere soddisfatti, realizzati, appagati, sereni. Sempre. E quando ciò non accade, si diffonde l’idea che vi sia qualcosa di problematico nelle persone: una fragilità, un’incapacità, un’inadeguatezza da correggere in particolare nei giovani e negli studenti. Eppure poche riflessioni risultano tanto controcorrente quanto quella formulata da Sigmund Freud secondo cui la felicità permanente non appartiene alla struttura dell’esperienza umana (.) La felicità, in questa prospettiva, non è una condizione stabile, ma una parentesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La felicità secondo Freud. Riflettiamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il trailer di "Moss&Freud"; biopic diretto da James Lucas, ripercorre l’incontro tra Kate Moss e il pittore Lucian FreudIl trailer di Moss&Freud, biopic diretto da James Lucas, riporta al centro della scena uno degli incontri più inattesi tra moda e arte contemporanea.

La donna più ricca del mondo. Denaro, potere, sesso e felicità secondo Thierry KlifaLo script di La donna più ricca del mondo (2025) di Thierry Klifa, è ispirato all’affaire Bettencourt, clamoroso scandalo francese (2007-2010),...

La vera felicità non è per sempre: da Freud la via per trovare il giusto benessereSiamo sempre assillati da un imperativo che ci accompagna per tutta la vita: essere felici e vivere con gioia. Ma, un grande conoscitore dell’animo umano come Sigmund Freud ci riporta brutalmente alla ... libreriamo.it

Coltivare la felicità, un atto di cura necessario e non un lussoLa ricerca della felicità è un’aspirazione universale che riguarda la vita di ogni persona e, sempre più, anche le scelte collettive. Lo ricorda l’ONU con la Giornata internazionale della felicità, ... ansa.it