Un residente di lunga data in via Tavazzani ha dichiarato che le nutrie presenti nella zona non rappresentano un problema. Ha invece sottolineato che non tollera comportamenti incivili da parte di chi si comporta in modo scorretto. La sua abitazione si trova vicino a una discarica a cielo aperto, dove vive da oltre cinque decenni. La discussione si concentra sulla percezione dei problemi locali, distinguendo tra la presenza di animali e le azioni di persone che creano situazioni di degrado.

"Le nutrie non ci danno fastidio. Non tolleriamo chi si comporta incivilmente". Alfio Maugeri, residente in via Tavazzani, da 54 anni vive accanto a quella che è una discarica a cielo aperto. "Nessuno si è mai preoccupato dei rifiuti gettati nel cavo irriguo che scorre vicino alle case e a un asilo - aggiunge il residente - hanno scaricato le colpe sulle nutrie". Sono stati i genitori dei piccoli allievi della scuola a lamentare la presenza degli animali nel giardino e l’hanno fatto i calciatori che utilizzano il campo vicino. Il Comune aveva proposto a Regione e Ats la sterilizzazione degli animali e il successivo rilascio nelle campagne, ma l’idea è stata respinta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La discarica di rifiuti: "Il nostra problema non sono le nutrie"

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