La difesa di Sempio vacilla | i 4 dettagli dell' impronta 33

Il processo che coinvolge Andrea Sempio si sta concentrando su quattro dettagli specifici dell'impronta lasciata sulla scena del crimine. Questi elementi sono stati analizzati come prove chiave e sono stati associati all'impronta dell'imputato. La difesa ha messo in discussione alcuni di questi dettagli, mettendo in dubbio la loro affidabilità. La posizione dell'imputato si basa sulla corrispondenza di queste caratteristiche con l'impronta trovata sul luogo del delitto. Il dibattimento si concentra ora sulla validità di queste prove.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui