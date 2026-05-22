La difesa di Sempio vacilla | i 4 dettagli dell' impronta 33
Il processo che coinvolge Andrea Sempio si sta concentrando su quattro dettagli specifici dell'impronta lasciata sulla scena del crimine. Questi elementi sono stati analizzati come prove chiave e sono stati associati all'impronta dell'imputato. La difesa ha messo in discussione alcuni di questi dettagli, mettendo in dubbio la loro affidabilità. La posizione dell'imputato si basa sulla corrispondenza di queste caratteristiche con l'impronta trovata sul luogo del delitto. Il dibattimento si concentra ora sulla validità di queste prove.
L'impronta dell'assassino e quella combinazione particolare di minuzie che inchioda Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un cluster così distintivo che si riproduce ancora perfettamente dopo 18 anni e che aumenta il valore identificativo dell'impronta 33, rendendo così impraticabile il tentativo della difesa di smontare l'attribuibilità di quelle 15 minuzie al palmo della mano destra di Sempio. A certificare la combinazione peculiare dei quattro punti che formano il cluster identificativo sono i consulenti dattiloscopici della Procura di Pavia, il tenente colonnello del Ris Gianpaolo Iuliano e il criminalista Nicola Caprioli, i due esperti che, a poche settimane dalla riapertura dell'inchiesta su Garlasco, collegarono quella manata sul muro con l'impronta della mano destra di Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Garlasco News. ALBERTO STASI innocente. Il perché, spiegato facile - garlasco delitto ultime notizie
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