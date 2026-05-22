La destra e l' immigrazione Ecco le idee da difendere
Di fronte a recenti episodi di cronaca che hanno attirato l’attenzione, torna il dibattito sull’immigrazione e sull’integrazione. Le notizie che occupano le prime pagine riguardano eventi che coinvolgono cittadini stranieri e italiane, alimentando discussioni pubbliche e politiche. La questione rimane al centro delle conversazioni, con diverse opinioni che si confrontano su come gestire e regolamentare i flussi migratori nel rispetto delle leggi e delle esigenze della società.
Davanti a fatti di cronaca che lasciano sgomenti, si riprende a discutere di immigrazione e integrazione. Si sente dire, giustamente, che dobbiamo proteggere la nostra identità. Sgomberiamo subito il campo: la sinistra non partecipa al dibattito. L'identità della sinistra consiste nel non averne una per trasformare l'Italia in una terra d'accoglienza. Passiamo dunque direttamente alla destra. C'è una domanda che la destra al governo evita: cosa stiamo difendendo, esattamente? Conosciamo la retorica sulle radici cristiane, la famiglia, la nazione. Ma ci domandiamo, in concreto: quali istituzioni e quali idee sono oggi abbastanza vive da costituire un'identità difendibile? Inutile far finta che il problema centrale non sia l'immigrazione dai Paesi arabi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
A Deliberation on Libertarian Nationalism
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