La cultura degli scimpanzè è più ampia di quanto pensavamo | aumentano i comportamenti socialmente appresi secondo un nuovo studio

Un recente studio condotto in Uganda ha scoperto che una singola comunità di scimpanzé utilizza 69 comportamenti culturali diversi. Questa scoperta amplia la comprensione delle capacità sociali di questi primati, evidenziando una varietà di pratiche apprese e condivise tra i membri del gruppo. I ricercatori hanno osservato e catalogato diverse attività che vengono trasmesse di generazione in generazione, suggerendo che la cultura degli scimpanzé sia più complessa e diffusa di quanto si pensasse in precedenza.

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