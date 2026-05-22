La crisi di Hormuz si ripercuote anche in Italia

La crisi nello stretto di Hormuz, scaturita dal conflitto nel Golfo iniziato il 28 febbraio 2026, sta influenzando anche l’Italia. Le tensioni nella regione hanno portato a una riduzione delle consegne di petrolio e gas naturale, con ripercussioni sui mercati energetici europei. Le autorità italiane monitorano attentamente la situazione, che ha causato variazioni nei prezzi delle materie prime e preoccupazioni per la stabilità delle forniture. La situazione resta in continua evoluzione, con aggiornamenti regolari da parte delle fonti ufficiali.

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