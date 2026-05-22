La crisi di Hormuz si ripercuote anche in Italia
La crisi nello stretto di Hormuz, scaturita dal conflitto nel Golfo iniziato il 28 febbraio 2026, sta influenzando anche l’Italia. Le tensioni nella regione hanno portato a una riduzione delle consegne di petrolio e gas naturale, con ripercussioni sui mercati energetici europei. Le autorità italiane monitorano attentamente la situazione, che ha causato variazioni nei prezzi delle materie prime e preoccupazioni per la stabilità delle forniture. La situazione resta in continua evoluzione, con aggiornamenti regolari da parte delle fonti ufficiali.
La crisi nello stretto di Hormuz causata dal conflitto nel Golfo iniziato il 28 febbraio 2026 sta generando pesanti ricadute sui prezzi internazionali delle commodity energetiche, con un impatto rilevante sul prezzo dei carburanti, che colpisce in particolare le imprese del trasporto merci e persone, un settore che proprio in Romagna ha uno dei territori più coinvolti. Solo in provincia di Ravenna sono attive oltre 800 imprese di trasporto con circa 3.000 addetti. Lo rileva uno studio di Confartigianato Imprese Emilia-Romagna, per la quale l’impennata dei costi del carburante che sta colpendo direttamente le imprese di trasporto, avrà... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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