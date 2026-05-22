La Coruna | Palmisano ritrova Perez

A due settimane dalla sua ultima gara europea, l’atleta italiana torna in azione in Spagna, partecipando a una mezza maratona di marcia. La competizione si svolge sabato e vede di nuovo in pista la pluricampionessa mondiale, con cui l’azzurra si confronta durante l’evento. La gara rappresenta un ulteriore passo nel percorso dell’atleta, che si prepara a nuove sfide nel calendario internazionale. La manifestazione si svolge in un contesto di grande attenzione per il settore della marcia.

A due settimane dalla migliore prestazione europea, sabato in Spagna un’altra mezza maratona di marcia per l’azzurra che affronta la pluricampionessa mondiale. Una sfida tra le atlete più forti al mondo. Di nuovo in gara Antonella Palmisano nella mezza maratona di marcia, sabato a La Coruna, per il secondo impegno ravvicinato in vista degli Europei di agosto a Birmingham dove sarà al via da campionessa in carica. In Spagna c’è tutto il podio di Tokyo a cominciare dall’amica-avversaria spagnola Maria Perez, doppio oro negli ultimi due Mondiali e attesa al debutto stagionale, con la messicana Alegna Gonzalez, fresca di successo nello scorso weekend a Rio Maior con 1:32:15 e la giapponese Nanako Fujii. 🔗 Leggi su Sportface.it

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