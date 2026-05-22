La corsa di beneficenza che regala i biglietti per Acquaworld
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Un biglietto omaggio per Acquaworld. È il regalo che ha deciso di fare il famoso parco acquatico concorrezzese a tutti i ragazzi nella fascia fino a 14 anni che prenderanno parte alla 40esima edizione della "Corsa per la Vita", la storica manifestazione podistica che vede il ricavato devoluto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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