La confessione di Monica Bellucci sul rapporto con la figlia Deva | Ne sa più di me io resto in silenzio

Durante il festival di Cannes, l’attrice ha presentato due film, uno dei quali include un cameo in cui interpreta se stessa. Nel corso delle interviste ha parlato del rapporto con sua figlia, affermando che la ragazza conosce molte cose e che lei preferisce mantenere un atteggiamento di silenzio. Nel film, invece, interpreta un personaggio molto diverso da sé, in un ruolo che ha definito una sfida personale. La presenza in città si inserisce nel suo calendario di promozioni cinematografiche.

Monica Bellucci è a Cannes con due film. In uno, Butterfly Jam, interpreta sé stessa in un cameo, i The birthday party è Cristina, un ruolo molto lontano da lei: "Era una sfida. Una donna isolata, abbandonata, chiusa in sé, che sta invecchiando.In una scena viene chiamata “vecchia strega”: “Mi. 🔗 Leggi su Today.it

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