Recanati si trova a dover affrontare la scomparsa di Alberto Cecchini, artista e maestro ceramista che aveva contribuito a plasmare l’identità culturale del rione Castelnuovo. Nato e cresciuto in città, Cecchini aveva dedicato gran parte della sua vita alla creazione di ceramiche, pannelli artistici e opere sacre che adornano diversi luoghi pubblici. È deceduto all’età di 90 anni presso un ospedale di una città vicina, lasciando un patrimonio artistico che rimarrà presente nel tessuto urbano di Recanati.

Le sue ceramiche, i pannelli artistici e le opere sacre resteranno parte del volto di Recanati. La città piange Alberto Cecchini, maestro ceramista e artista recanatese morto a 90 anni all’ospedale di Civitanova, figura profondamente legata al rione Castelnuovo e alla vita culturale cittadina. Il funerale sarà oggi alle 16 nella chiesa di Cristo Redentore. Lascia la moglie Olivana e i figli Stefano e Paola. Negli ultimi mesi Cecchini aveva voluto affidare alla città una parte del proprio percorso artistico, donando nove opere in ceramica al Comune, destinate al Museo di Villa Colloredo Mels. Un gesto che oggi assume il significato di un’eredità culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città piange Cecchini. Artista e anima di Recanati

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