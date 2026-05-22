La Cina difende Cuba e attacca Trump | Gli Stati Uniti dovrebbero smettere di usare le sanzioni e l’apparato giudiziario come strumenti di coercizione
La Cina ha espresso sostegno a Cuba e ha criticato gli Stati Uniti, affermando che dovrebbero cessare di usare sanzioni e il sistema giudiziario come strumenti di pressione. Nel frattempo, il presidente americano ha più volte cercato di esercitare pressioni su Cuba, parlando anche della possibilità di cambiare il governo comunista dell’isola. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensione tra le parti, con gli Stati Uniti che hanno adottato politiche restrittive nei confronti di Cuba.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente cercato di esercitare pressioni su Cuba e ha discusso apertamente della possibilità di rovesciare il suo regime comunista. Giovedì, il portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Guo Jiakun, ha dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero “smettere di minacciare l’uso della forza a ogni occasione” e che Pechino “sostiene fermamente Cuba”. Mercoledì, Raul Castro è stato accusato, insieme ad altre cinque persone, di essere coinvolto nell’abbattimento di due aerei in volo tra Cuba e la Florida, avvenuto trent’anni fa, e gli sono state contestate pene che prevedono l’ergastolo o la pena di morte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Cuba Resiste a Trump: Il Mondo Libero Spezza lEmbargo!
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