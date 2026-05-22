La Cina difende Cuba e attacca Trump | Gli Stati Uniti dovrebbero smettere di usare le sanzioni e l’apparato giudiziario come strumenti di coercizione

La Cina ha espresso sostegno a Cuba e ha criticato gli Stati Uniti, affermando che dovrebbero cessare di usare sanzioni e il sistema giudiziario come strumenti di pressione. Nel frattempo, il presidente americano ha più volte cercato di esercitare pressioni su Cuba, parlando anche della possibilità di cambiare il governo comunista dell’isola. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensione tra le parti, con gli Stati Uniti che hanno adottato politiche restrittive nei confronti di Cuba.

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