La chirurgia tra arte e tecnologia | da domenica a Palermo il congresso nazionale Acoi

Domenica 24 maggio si apre a Palermo il 44° congresso nazionale dell'Associazione dei chirurghi ospedalieri italiani. L’evento si svolgerà al Teatro Politeama e vedrà la partecipazione di professionisti provenienti da diverse regioni italiane. Durante il congresso si discuteranno le innovazioni tecnologiche applicate alla chirurgia e le pratiche cliniche più recenti nel settore. L’appuntamento durerà diversi giorni e prevede sessioni di lavoro, interventi e presentazioni di casi clinici.

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