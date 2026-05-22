La chirurgia tra arte e tecnologia | da domenica a Palermo il congresso nazionale Acoi
Domenica 24 maggio si apre a Palermo il 44° congresso nazionale dell'Associazione dei chirurghi ospedalieri italiani. L’evento si svolgerà al Teatro Politeama e vedrà la partecipazione di professionisti provenienti da diverse regioni italiane. Durante il congresso si discuteranno le innovazioni tecnologiche applicate alla chirurgia e le pratiche cliniche più recenti nel settore. L’appuntamento durerà diversi giorni e prevede sessioni di lavoro, interventi e presentazioni di casi clinici.
Il 44° congresso nazionale dell'Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi) aprirà domenica 24 maggio a Palermo, con la cerimonia inaugurale al Teatro Politeama. I lavori veri e propri si terranno dal 25 al 27 maggio al Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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