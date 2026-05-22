La Challenge School di Ca' Foscari lancia i master 2026-27

Da veneziatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ca' Foscari Challenge School ha annunciato i nuovi master per l'anno accademico 2026-2027. Sono stati presentati 29 percorsi di specializzazione post-laurea, suddivisi tra i livelli di I e II. Le aree di studio coprono cinque settori principali: environment, humanities, innovation & technology, government e management. L'offerta formativa si rivolge a studenti e professionisti interessati ad approfondire le proprie competenze in ambiti diversi. La presentazione è avvenuta attraverso un comunicato ufficiale dell'istituzione.

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Ca' Foscari Challenge School presenta la nuova offerta di master per l'anno accademico 2026-2027. Sono in tutto 29 percorsi di specializzazione post-laurea, di I e II livello, articolati in cinque aree: environment, humanities, innovation & technology, government e management. Fondata nel 2011. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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