La Challenge School di Ca' Foscari lancia i master 2026-27

Ca' Foscari Challenge School ha annunciato i nuovi master per l'anno accademico 2026-2027. Sono stati presentati 29 percorsi di specializzazione post-laurea, suddivisi tra i livelli di I e II. Le aree di studio coprono cinque settori principali: environment, humanities, innovation & technology, government e management. L'offerta formativa si rivolge a studenti e professionisti interessati ad approfondire le proprie competenze in ambiti diversi. La presentazione è avvenuta attraverso un comunicato ufficiale dell'istituzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui