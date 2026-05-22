La catena alberghiera lancia ' Airbag dipendenti' | bonus e aiuti concreti per i lavoratori in difficoltà
Si chiama “Airbag dipendenti” ed è un progetto pensato per garantire un aiuto concreto ai lavoratori che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà personale o familiare.L’idea nasce da Mimmo Andriani, una delle figure più rilevanti di Club Family Hotel, la catena alberghiera guidata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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