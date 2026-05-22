Recentemente si sono intensificate le analisi sulla strategia cinese nel controllo delle materie prime critiche, considerata una leva importante nelle relazioni internazionali. La Cina detiene una quota significativa dell’approvvigionamento globale di alcune risorse fondamentali, utilizzandola come strumento di pressione nei rapporti con altri Paesi. Questa gestione delle risorse ha un impatto diretto sui mercati e sulla sicurezza energetica di vari Stati, che si trovano a dover affrontare le conseguenze di un monopolio strategico.

La Cina esercita un immenso controllo delle materie prime critiche, un vantaggio enorme che il Dragone ha più volte utilizzato in ambito geopolitico per fare pressioni sugli avversari. Lo ha spiegato nel dettaglio un paper pubblicato dall’ European Union Institute for Security Studies (EUISS), che ha descritto il dominio cinese come una leva economica costruita in oltre 20 anni di investimenti pubblici, controllo industriale e strategia geopolitica. Il risultato? Pechino oggi controlla circa il 60% dell’estrazione globale delle terre rare e quasi il 90% della loro raffinazione, oltre a quote decisive nella lavorazione di grafite, gallio, magnesio e tungsteno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “La carta economica di Xi”: come smantellare l’arma cinese delle materie prime

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