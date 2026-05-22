La bocciatura del Nodino | Collestrada già deturpata da certe lottizzazioni
L’ex assessore regionale ai Trasporti ha commentato la bocciatura del progetto Nodino, affermando che l’area di Collestrada è già stata alterata da alcune lottizzazioni precedenti. Ha aggiunto che, secondo lui, alcune decisioni sono state prese in modo non equo, facendo riferimento a quella che ha definito una situazione di favoritismi tra diverse parti coinvolte. La discussione riguarda principalmente la tutela del territorio e le scelte urbanistiche fatte negli ultimi anni nella zona.
Figli e figliastri. Così l’ex assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche, (oggi consigliere della Lega) si esprime senza mezzi termini in merito alla bocciatura del Tar del Nodino, la bretella stradale alternativa alla E45 da mezzo miliardo di euro che dovrebbe collegare Collestrada a Madonna del Piano. "Il dubbio che dietro a queste fumisterie ci siano resistenze di alcuni proprietari ai necessari espropri, è legittimo – afferma Melasecche -. Inoltre, sul colle di Collestrada, negli anni sono state costruite casotte e condomini moderni in totale dissonanza con il borgo antico, e con altre lottizzazioni che stanno realmente minacciando l’integrità e la bellezza del borgo di Collestrada. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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