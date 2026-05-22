La bocciatura del Nodino | Collestrada già deturpata da certe lottizzazioni

L’ex assessore regionale ai Trasporti ha commentato la bocciatura del progetto Nodino, affermando che l’area di Collestrada è già stata alterata da alcune lottizzazioni precedenti. Ha aggiunto che, secondo lui, alcune decisioni sono state prese in modo non equo, facendo riferimento a quella che ha definito una situazione di favoritismi tra diverse parti coinvolte. La discussione riguarda principalmente la tutela del territorio e le scelte urbanistiche fatte negli ultimi anni nella zona.

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