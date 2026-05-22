La bellezza raccolta | Tanino Bonifacio presenta il libro sulle opere d’arte della Casa Museo Thule

Da palermotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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" La Bellezza come valore culturale, umano e sociale, che va al di là dell'estetica e diventa esperienza che custodisce significati, identità e memoria", il leit motiv della presentazione del libro "La Bellezza raccolta", l'arte contemporanea nella Collezione della Casa Museo Thule (Ed. Caracol). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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