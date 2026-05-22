Kike Sarasola e Jordan Roth protagonisti a Palazzo dei Fiori
Durante la Biennale di Venezia, un evento che ha attirato molta attenzione è stata la performance di Jordan Roth all’interno del Room Mate Palazzo dei Fiori. La manifestazione si è svolta nel Piano Nobile di un palazzo veneziano risalente al XVI secolo, che è stato trasformato in un ambiente che unisce elementi di teatro, moda e arte contemporanea. Tra i protagonisti della giornata anche Kike Sarasola, coinvolto nell’evento che ha suscitato grande interesse tra il pubblico presente.
Tra gli eventi più apprezzati della Biennale di Venezia, la performance di Jordan Roth al Room Mate Palazzo dei Fiori ha trasformato il Piano Nobile dello storico palazzo veneziano del XVI secolo in uno spazio sospeso tra teatro, moda e arte contemporanea. Produttore teatrale, mecenate e perfomer. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Sullo stesso argomento
kike sarasola investe su milano: nuova apertura e crescita prevista nel 2026Il gruppo alberghiero Room Mate Hotels si prepara ad una nuova apertura a Milano e punta sulla città come hub chiave della sua espansione italiana.
Leggi anche: Jessie Buckley e Michael B. Jordan migliori attori protagonisti, mentre Sean Penn e Amy Madigan migliori non protagonisti. Tante le spillette anti ICE e i "no alla guerra"
Room Mate Hotels, Sarasola: In arrivo aperture a Milano, Roma e in SiciliaKike Sarasola, ceo e fondatore di Room Mate Hotels, ha preparato le sue strutture per accogliere i turisti nei principali punti di interesse di Firenze in occasione del Capodanno Fiorentino, l’antica ... travelquotidiano.com
The Rooms of Rome (Kike Sarasola), Jean Nouvel e Caviar Kaspia per la Fondazione Alda Fendi - EsperimentiGrande attesa a Roma per la presentazione ufficiale la prossima settimana dell’operazione immobiliare promossa da Fondazione Alda Fendi - Esperimenti al Velabro. Si tratta di 24 appartamenti di design ... ilsole24ore.com