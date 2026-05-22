Kike Sarasola e Jordan Roth protagonisti a Palazzo dei Fiori

Durante la Biennale di Venezia, un evento che ha attirato molta attenzione è stata la performance di Jordan Roth all’interno del Room Mate Palazzo dei Fiori. La manifestazione si è svolta nel Piano Nobile di un palazzo veneziano risalente al XVI secolo, che è stato trasformato in un ambiente che unisce elementi di teatro, moda e arte contemporanea. Tra i protagonisti della giornata anche Kike Sarasola, coinvolto nell’evento che ha suscitato grande interesse tra il pubblico presente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui