Venerdì 22 maggio 2026, al Teatro Bolivar di Materdei a Napoli, si terrà un concerto con l'artista Kii?t? accompagnato da Lou Rhodes del gruppo Lamb. L'evento fa parte della rassegna Live In Auditorium, organizzata dal Rockalvi Festival. La serata prevede l'esibizione di entrambi gli artisti in una performance live. La data è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione e rientra nel calendario delle attività previste per questa edizione del festival.

Venerdì 22 maggio 2026 al Teatro Bolivar di Materdei a Napoli il concerto di Kiioto feat. Lou Rhodes (Lamb) per la rassegna Live In Auditorium di Rockalvi Festival. Ore 21:30, biglietto 18 euro. Prevendite su Etes.it. La voce di Lou Rhodes, storica metà dei Lamb — il duo britannico che negli anni Novanta firmò perle indimenticabili come Górecki e Gabriel — arriva per la prima volta a Napoli. L’appuntamento è venerdì 22 maggio 2026 alle 21:30 al Teatro Bolivar di Materdei (via Bartolomeo Caracciolo detto Carafa, 30), nell’ambito dell’ultima serata internazionale della rassegna “Live In Auditorium” promossa dal Rockalvi Festival e curata dal direttore artistico Peppe Guarino. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Kii?t? feat. Lou Rhodes (Lamb) in concerto a Napoli: venerdì 22 maggio al Teatro Bolivar

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