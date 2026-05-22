Kerry Washington torna su Hulu con What Remains | la trama del thriller

Kerry Washington torna su Hulu con un nuovo progetto, una serie thriller intitolata What Remains, tratta dall’omonimo romanzo pubblicato nel 2023. La protagonista assume anche il ruolo di produttrice esecutiva. La produzione è in fase di sviluppo e si basa sulla narrazione creata dall’autrice Wendy Walker. La serie si inserisce nella collaborazione tra l’attrice e il servizio streaming, che già aveva lavorato insieme in precedenza. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulla data di uscita o sul cast completo.

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