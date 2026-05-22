Kerry Washington torna su Hulu con What Remains | la trama del thriller
Kerry Washington torna su Hulu con un nuovo progetto, una serie thriller intitolata What Remains, tratta dall’omonimo romanzo pubblicato nel 2023. La protagonista assume anche il ruolo di produttrice esecutiva. La produzione è in fase di sviluppo e si basa sulla narrazione creata dall’autrice Wendy Walker. La serie si inserisce nella collaborazione tra l’attrice e il servizio streaming, che già aveva lavorato insieme in precedenza. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulla data di uscita o sul cast completo.
Kerry Washington torna a collaborare con Hulu in un nuovo progetto ad alta tensione: il servizio streaming sta sviluppando What Remains, serie thriller tratta dall’omonimo romanzo del 2023 firmato da Wendy Walker, con Washington nel ruolo di protagonista e produttrice esecutiva. Al centro della storia c’è Elise Sutton, detective specializzata nei casi irrisolti, descritta come un’esperta di scienze forensi con una profonda conoscenza della mente criminale, razionale e sempre in controllo. Almeno fino a quando la sua vita non viene travolta da un evento drammatico: durante un intervento di polizia in un grande magazzino, Elise uccide un uomo mentalmente instabile e da quel momento inizia a essere consumata dai sensi di colpa e dal dubbio di aver preso davvero la decisione giusta. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Thats How You Quit a Job | UnPrisoned S1E4
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