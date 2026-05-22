Crescono le preoccupazioni riguardo alle recenti mosse di una grande azienda del settore moda, con la preoccupazione che possano mettere a rischio l’intera filiera produttiva. In territorio, sindacati, istituzioni e associazioni di artigiani hanno espresso preoccupazione per le conseguenze di una ristrutturazione in corso, considerandola un segnale di possibili ripercussioni più ampie sul settore. La questione riguarda soprattutto le ricadute sulla filiera, che potrebbe essere compromessa dalle modifiche aziendali in atto.

La ristrutturazione di Kering è la punta dell’Iceberg. Su questo sindacati, istituzioni e associazioni degli artigiani sono concordi. All’indomani della manifestazione dei mille lavoratori dei brand del gruppo del lusso francese, dopo le proteste sulle incognite relativamente al costo ‘umano’ del piano RekonKering presentato dall’ad Luca De Meo, si tirano le prime somme. Sul fronte della politica, la segreteria di Scandicci ha approvato il documento predisposto dal responsabile sviluppo economico, l’ex assessore delle giunte Doddoli e Gheri, Marcello Dugini. "Si è tentato di far passare una narrazione, non del tutto sopita – ha detto Dugini – che le cause della crisi siano addossabili alle guerre e alla crisi geopolitica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kering, crescono i timori. Allarme dal territorio: "A rischio tutta la filiera"

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