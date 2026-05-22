Kenan Yildiz eletto Rising Star del campionato dalla Lega Serie A | i dettagli

Kenan Yildiz è stato riconosciuto come “Rising Star” del campionato dalla Lega Serie A. La designazione è stata annunciata ufficialmente e riguarda il giovane calciatore, che si è distinto nelle ultime partite della stagione. La Lega ha attribuito il premio per le sue prestazioni in campo, sottolineando il suo percorso di crescita e le sue potenzialità future. La notizia è stata divulgata attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione e ha suscitato attenzione nel mondo del calcio.

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. La stella turca della Juventus è il miglio Under 23. Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, è stato insignito dalla Lega Serie A con il premio di “ Rising Star ” (miglior U23) del campionato. Di seguito il comunicato con tutti i riconoscimenti della stagione. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – La Lega Calcio Serie A rende noti gli MVP della Serie A Enilive 20252026, che premiano il miglior under 23, portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione. I vincitori sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kenan Yildiz eletto “Rising Star” del campionato dalla Lega Serie A: i dettagli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Best of Kenan Yildiz | Rising Star: November 2025 | Serie A 2025/26 Sullo stesso argomento Roma, Pisilli eletto Rising Star del mese di maggioLa Lega Serie A ha assegnato ufficialmente a Niccolò Pisilli il premio come Rising Star per il mese di maggio, un prestigioso riconoscimento che... Il pescarese Matteo Dagasso eletto Mvp del turno infrasettimanale dalla Lega Serie BPrima da titolare e primi gol con la nuova maglia per un freschissimo ex biancazzurro. Kenan Yildiz eletto Rising Star del campionato dalla Lega Serie A: i dettagliKenan Yildiz eletto Rising Star del campionato dalla Lega Serie A: i dettagli. La stella turca della Juventus è il miglio Under 23 Kenan Yildiz , numero 10 de ... juventusnews24.com Kenan Yildiz si gode un altro riconoscimento, ma il futuro alla Juve è in bilico: nuova opzioneIl nazionale turco è stato nominato da Lega Serie A miglior giocatore under 23 del campionato: per lui, però, resta viva l'ipotesi addio. sportal.it