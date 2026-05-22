Kate Middleton e William preferiscono mantenere una vita semplice e senza eccessivi sfarzi, anche quando sono lontani dal pubblico. Desiderano vivere in modo normale, senza far pesare i privilegi derivanti dalla loro posizione, e cercano di affrontare le giornate con la stessa spontaneità di una famiglia qualunque. Recentemente hanno deciso di non avere alcuni ospiti o servizi particolari nelle loro case, preferendo un approccio più riservato e privato alla loro routine quotidiana.

Kate Middleton e William vogliono una vita il più normale possibile per loro e per i loro figli. Quando sono lontani dalla scena pubblica, cercano di affrontare la quotidianità come una famiglia qualsiasi, senza abusare dei privilegi legati al loro ruolo. Così, hanno deciso di rinunciare a una figura domestica molto comune nella case nobiliari. Anzi, proprio si rifiutano di assumerla nel loro staff. Kate Middleton, come gestisce Forest Lodge. Kate Middleton e William si sono trasferiti qualche mese fa a Forest Lodge, una casa molto più grande dell’Adelaide Cottage, con otto camere da letto e un ampio parco esterno. Ma questo trasloco è stato fatto in vista di non cambiare più dimora, nemmeno quando saliranno al trono. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton e William si rifiutano di averlo in casa loro

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Kate Middleton & Prince William Share NEW Family Photo For 15th Wedding Anniversary

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