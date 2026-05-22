Kalmar-Degerfors IF sabato 23 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 23 maggio 2026 alle ore 15:00 si disputerà la partita tra Kalmar e Degerfors IF, valida per la nona giornata di Allsvenskan. Le due squadre si affrontano in una sfida importante per la corsa alla salvezza. Il Degerfors IF ha conquistato due vittorie nelle ultime quattro partite, riuscendo così a uscire dalla zona retrocessione e migliorando la sua posizione in classifica. Le formazioni e le quote di mercato sono ancora da definire.

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Nona giornata di Allsvenskan ed è in programma la sfida salvezza tra il Kalmar e il Degerfors IF. I Röda Bröder vengono da 2 vittorie nelle ultime 4 partite e hanno risalito la china uscendo dalla zona retrocessione. La squadra si è messa alle spalle le 4 sconfitte consecutive iniziali nella speranza di arrivare prima possibile alla salvezza dopo la retrocessione di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Kalmar-Degerfors IF (sabato 23 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Halmstad-Örgryte IS (sabato 23 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiSfida salvezza tra le ultime 2 squadre dell’Allsvenkan in questo nono turno di gare con il neopromosso Örgryte IS di scena sul campo dell’ Halmstad. Bologna-Inter (sabato 23 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiI campioni d’Italia dell’Inter chiudono il loro campionato al Dall’Ara contro il Bologna nel match di sabato pomeriggio. Kalmars kross – körde över Degerfors i första halvlekDegerfors slåss för sin överlevnad i allsvenskan. Inför lördagens hemmamatch mot Kalmar behövde Degerfors tre poäng för att gå upp på samma poäng som Brommapojkarna på kvalplats. Då gick allt fel för ... expressen.se Spelarbetyg: Kalmar - Degerfors IF 2-1Efter en katastrofal inledning med 2-0 till Kalmar redan efter en kvart, spelade Degerfors upp sig rejält och hade massor av hundraprocentiga målchanser. Skönt att se att korthuset inte föll ihop som ... svenskafans.com