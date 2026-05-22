JuveCaserta domina Orzinuovi | primo passo verso la A2 con 91-83

La partita tra JuveCaserta e Orzinuovi si è conclusa con un punteggio di 91-83 a favore dei padroni di casa. Durante il match, Orzinuovi ha recuperato nel finale, riducendo lo svantaggio. L'atmosfera nel PalaPiccolo è stata influenzata dal ricordo del 1991, che ha aggiunto un elemento emotivo alla sfida. La vittoria rappresenta un passo importante per JuveCaserta verso la promozione in Serie A2.

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? Domande chiave Chi ha permesso il recupero dell'Orzinuovi nel finale di gara?. Come ha influito il ricordo del 1991 sull'atmosfera del PalaPiccolo?. Perché la JuveCaserta rischia di sprecare il vantaggio ottenuto oggi?. Quale strategia userà la squadra per chiudere la serie domani?.? In Breve Laganà, Brambilla, Radunic e Sperduto hanno gestito il vantaggio al PalaPiccolo.. Chaves e Cacace hanno ridotto il distacco a cinque punti nel secondo tempo.. L'evento celebra il 35esimo anniversario dello scudetto vinto nel 1991 contro Milano.. Maggiò e Farinaro hanno celebrato la continuità societaria durante la serata casertana.. La JuveCaserta ha ottenuto un vantaggio fondamentale in semifinale battendo Orzinuovi per 91-83, conquistando così il primo punto della serie dopo una sfida combattuta al PalaPiccolo di Caserta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - JuveCaserta domina Orzinuovi: primo passo verso la A2 con 91-83 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Juvecaserta, norme e prezzi per la semifinale playoff con OrzinuoviLa Paperdi Juvecaserta 2021 comunica le norme organizzative e i prezzi dei biglietti validi per la semifinale playoff per la promozione in Serie A2... La Juvecaserta vince gara 1 con Orzinuovi nell'anniversario dello scudettoNel giorno in cui Caserta celebra il trentacinquesimo anniversario dello storico scudetto conquistato il 21 maggio 1991, la Paperdi Juvecaserta si...