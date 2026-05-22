Juve senza Champions a rischio anche il Mondiale per Club Ecco perché sarebbe un danno enorme

La squadra non ha ottenuto la qualificazione alla Champions League e questa situazione potrebbe mettere a rischio anche la partecipazione al Mondiale per Club. La mancata qualificazione comporta conseguenze dirette sui ricavi del club, poiché la partecipazione a questi tornei rappresenta una fonte importante di entrate. La mancata presenza nelle competizioni europee influisce anche sulle possibilità di vendite di biglietti e diritti televisivi, creando un impatto economico significativo per la società.

Juventus blinda Yildiz: il Real Madrid resta alla finestra, ma il turco è incedibile anche in caso di qualificazione all’Europa League La verità sull’interesse del Milan per Vlahovic e il rinnovo con la Juve: la qualificazione alla Champions League può cambiare tutto. I dettagli Bernardo Silva sempre più lontano dalla Juve: quel club può sbaragliare presto la concorrenza! Cosa sta succedendo Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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