La Juventus si trova ad affrontare una fase di rifondazione, indipendentemente dal risultato in Champions League. Le discussioni sulla scelta del nuovo allenatore e sulla direzione tecnica continuano, senza dipendere dall'esito dell'ultima partita europea. Si parla anche di aggiornamenti nella rosa, in particolare per la posizione di portiere, e di eventuali cambiamenti di staff. Le decisioni prese in queste settimane definiranno il futuro della squadra, senza influenze immediate dagli ultimi impegni stagionali.

C'è una strana aria in casa Juve: di situazioni sospese, in attesa di capire cosa accadrà all’ultimo minuto dell’ultima partita di campionato. Cominciando dal futuro di Comolli. E Spalletti? Lui ha già parlato di Europa League, ma in fondo - ed è giusto - una speranza c’è ancora. E allora? Si ondeggia tra un contratto biennale da confermare, per arrivare addirittura all’ipotesi dimissioni. Insomma, tutto in alto mare. Ora, a parte che in caso di clamoroso inciampo di Milan e Roma, il primo a poterne approfittarne sarebbe comunque il Como (di cui si parla pochissimo), resta una perplessità di fondo. Ma davvero certe decisioni strategiche... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, con o senza Champions c'è una squadra da rifondare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVE-FIORENTINA: CHAMPIONS BUTTATA!

Sullo stesso argomento

Un'accozzaglia di giocatori senza gioco: anche se andasse in Champions, Milan da rifondareNonostante un’altra sconfitta rumorosa, stavolta contro l’Atalanta, ko un filo attenuato dalla reazione finale, il Milan - scavalcato dalla Juve e...

Iuliano striglia la Signora: "È una Juve da rifondare"Nel gioioso contesto di un torneo di padel tra vecchi amici, a Mark Iuliano spunta il sorriso anche dopo una sfida persa.

Ciao #DiGregorio e #Perin, #Alisson con o senza Champions. E la #Juve aspetta il ritorno… x.com

Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit

Pagina 3 | Ciao Di Gregorio e Perin, Alisson con o senza Champions. E la Juve aspetta il ritorno…Ha passato otto splendidi anni della propria vita a Liverpool. Per Alisson i Reds sono un pezzo di cuore. Gli hanno lasciato ricordi meravigliosi, gli hanno permesso di vincere e l’hanno consacrato a ... tuttosport.com

Mercato Juve, cosa succede con o senza Champions: i 70 milioni in ballo, gli scenariIl mercato della Juve partirà sul serio solo quando il campionato si sarà concluso e la dirigenza potrà stabilire con precisione il budget. Spalletti lo sa benissimo e ha condiviso la strategia. corrieredellosport.it