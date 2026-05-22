Juve con o senza Champions c' è una squadra da rifondare

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si trova ad affrontare una fase di rifondazione, indipendentemente dal risultato in Champions League. Le discussioni sulla scelta del nuovo allenatore e sulla direzione tecnica continuano, senza dipendere dall'esito dell'ultima partita europea. Si parla anche di aggiornamenti nella rosa, in particolare per la posizione di portiere, e di eventuali cambiamenti di staff. Le decisioni prese in queste settimane definiranno il futuro della squadra, senza influenze immediate dagli ultimi impegni stagionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C'è una strana aria in casa Juve: di situazioni sospese, in attesa di capire cosa accadrà all’ultimo minuto dell’ultima partita di campionato. Cominciando dal futuro di Comolli. E Spalletti? Lui ha già parlato di Europa League, ma in fondo - ed è giusto - una speranza c’è ancora. E allora? Si ondeggia tra un contratto biennale da confermare, per arrivare addirittura all’ipotesi dimissioni. Insomma, tutto in alto mare. Ora, a parte che in caso di clamoroso inciampo di Milan e Roma, il primo a poterne approfittarne sarebbe comunque il Como (di cui si parla pochissimo), resta una perplessità di fondo. Ma davvero certe decisioni strategiche... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve con o senza champions c 232 una squadra da rifondare
© Gazzetta.it - Juve, con o senza Champions c'è una squadra da rifondare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

JUVE-FIORENTINA: CHAMPIONS BUTTATA!

Video JUVE-FIORENTINA: CHAMPIONS BUTTATA!

Sullo stesso argomento

Un'accozzaglia di giocatori senza gioco: anche se andasse in Champions, Milan da rifondareNonostante un’altra sconfitta rumorosa, stavolta contro l’Atalanta, ko un filo attenuato dalla reazione finale, il Milan - scavalcato dalla Juve e...

Iuliano striglia la Signora: "È una Juve da rifondare"Nel gioioso contesto di un torneo di padel tra vecchi amici, a Mark Iuliano spunta il sorriso anche dopo una sfida persa.

juve con o senza championsPagina 3 | Ciao Di Gregorio e Perin, Alisson con o senza Champions. E la Juve aspetta il ritorno…Ha passato otto splendidi anni della propria vita a Liverpool. Per Alisson i Reds sono un pezzo di cuore. Gli hanno lasciato ricordi meravigliosi, gli hanno permesso di vincere e l’hanno consacrato a ... tuttosport.com

Mercato Juve, cosa succede con o senza Champions: i 70 milioni in ballo, gli scenariIl mercato della Juve partirà sul serio solo quando il campionato si sarà concluso e la dirigenza potrà stabilire con precisione il budget. Spalletti lo sa benissimo e ha condiviso la strategia. corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web