Judo campionato italiano U18

Nella giornata di oggi si è disputata al PalaPrometeo di Ancona la finale del Campionato Italiano U18 A1 di judo, competizione di rilievo che coinvolge gli atleti più giovani della categoria Cadetti. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani judoka provenienti da diverse regioni italiane, pronti a confrontarsi in incontri che hanno determinato i campioni nazionali della categoria. La gara si è conclusa con diverse vittorie e sconfitte, portando alla definizione delle classifiche finali.

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Si è svolta presso il PalaPrometeo di Ancona la finale del Campionato Italiano U18 A1, la più importante gara di Judo a livello Nazionale per la categoria Cadetti. Il Judo Club Sakura Osimo conquista la categoria -66Kg con l’oro di Luca D’Andreis che vince cinque incontri a suon di ippon, proclamandosi Campione Italiano e battendo i migliori atleti della categoria. L’atleta osimano si riconferma così ai massimi livelli dopo l’oro del 2023 nella classe esordienti B A1 (U15), il bronzo nella classe cadetti A1 (U18) del 2025 e l’oro conquistato un mese fa nella categoria Junior A2 (U21). A D’Andreis si aggiunge Mattia Costantini che nella sua città regala un bellissimo bronzo alla società, vincendo cinque incontri e perdendone uno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Judo, campionato italiano U18 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Judo Campionato Italiano Assoluto A1 2025 Tatami3 Sullo stesso argomento Judo, a Bari il Campionato Italiano Juniores A2: oltre 500 atleti al Palaghiaccio “Di Palma”Sabato 28 e domenica 29 marzo il Palaghiaccio “Di Palma” accoglierà la Finale A2 del Campionato Italiano Juniores, competizione riservata agli atleti... Leggi anche: Judo, dominio torinese ai Tricolori U18: Accademia e Kumiai vincono le classifiche a squadre Judo, campionato italiano U18Si è svolta presso il PalaPrometeo di Ancona la finale del Campionato Italiano U18 A1, la più importante gara di Judo a livello Nazionale per la categoria Cadetti. Il Judo Club Sakura Osimo conquista ... sport.quotidiano.net Judo, Italian U18 ChampionshipSi è svolta presso il PalaPrometeo di Ancona la finale del Campionato Italiano U18 A1, la più importante gara di Judo a livello Nazionale per la categoria Cadetti. Il Judo Club Sakura Osimo conquista ... sport.quotidiano.net