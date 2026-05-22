Jovanotti Michele Serra Amara e Giovanni Caccamo a Rondine | come partecipare

Le prenotazioni sono aperte per l'evento “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre”, che si terrà domenica 7 giugno a Rondine Cittadella della Pace. La manifestazione conclude YouTopic Fest 2026 e vedrà la partecipazione di artisti come Jovanotti, Michele Serra, Amara e Giovanni Caccamo. L'iniziativa si svolge nella cittadella dedicata alla promozione della pace e si rivolge a un pubblico interessato a musica e tematiche legate ai conflitti.

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Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre”, la grande festa finale di YouTopic Fest 2026 in programma domenica 7 giugno a Rondine Cittadella della Pace. Un appuntamento che unirà musica, parole, testimonianze e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: L’Orchestra Oida con Jovanotti, Amara e Caccamo sul palco di Youtopic Fest a Rondine Manifestazione per l'Europa, 30mila a Roma. Jovanotti: Siamo all'inizio di un grande futuroÈ iniziata con l'Inno alla gioia di Friedrich Schiller, inno ufficiale dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, accolto da applausi della folla, la manifestazione per l'Europa a Roma in agenda il ... vanityfair.it