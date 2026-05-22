Jesi il metodo di Federica Quaglieri per essere Riconoscibili a colpo d' occhio
Jesi, 22 maggio 2026 – In un mercato sempre più affollato, una professionista locale ha sviluppato un metodo per rendersi immediatamente riconoscibili. Attraverso tecniche specifiche, ha creato un sistema per distinguersi con facilità e attirare l’attenzione dei clienti. Il suo approccio si basa su elementi visivi e di comunicazione che permettono di essere notati senza sforzo. La strategia si applica in vari settori, dalla moda alla comunicazione, e mira a consolidare una presenza forte e immediata.
Jesi (Ancona), 22 maggio 2026 – Come riuscire a emergere e farsi spazio nel caotico mercato contemporaneo senza cedere alla tentazione del rumore di fondo? La risposta a questo interrogativo non risiede nell'aumento della semplice visibilità, quanto piuttosto nella capacità di strutturare un'identità limpida e solida. Di questo e di comunicazione strategica si parlerà martedì prossimo alle 18:30, nella cornice della sala del Lampadario del Circolo Cittadino di Jesi, in occasione della presentazione del libro ‘Riconoscibili a colpo d’occhio. Strategie di comunicazione identitaria per distinguersi nel mercato e generare impatto immediato’. Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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