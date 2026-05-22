Una tragedia ha coinvolto cinque sub durante un’immersione alle Maldive, suscitando grande scalpore. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, dato il contesto in cui è avvenuta e le modalità delle morti. Jenni Westerlund si è distinta recuperando i corpi dei sub coinvolti. La notizia ha suscitato domande sulla sicurezza delle immersioni in quella zona e sulla gestione degli incidenti subacquei. La vicenda si è svolta in un luogo considerato un paradiso, ma si è trasformata in scena di un evento tragico.

La tragedia dei cinque sub morti alle Maldive ha scosso e colpito moltissima l’opinione pubblica. Perché sono morti in una maniera orribile, in un posto che nell’immaginario collettivo è un Paradiso. Mentre loro nel Paradiso hanno trovato una morte atroce. Perché erano ragazzi giovani e pieni di vita, facevano un lavoro bellissimo (salvaguardare il mare) e tra loro c’erano anche una madre con la sua giovanissima figlia. Quando nella operazioni di ricerca e recupero dei corpi sono stati contattati i sub più esperti a livello mondiale e hanno riposto all’appello tre finlandesi, un’altra cosa ha colpito molto: che tra i tre ( Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist ) ci fosse una donna, altrettanto giovane. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jenni Westerlund, l’incredibile donna che ha recuperato i sub morti alle Maldive

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