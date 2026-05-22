Jannik Sinner ha consolidato la sua posizione nel ranking ATP, distinguendosi per risultati di rilievo nelle ultime settimane. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati, che si chiedono chi potrebbe sfidarlo nel prossimo futuro, con nomi come Alcaraz e Zverev che vengono spesso citati. La sua crescita nel circuito professionistico continua a essere sotto gli occhi di tutti, mentre le prossime tappe del torneo potrebbero confermare il suo ruolo di protagonista.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jannik Sinner ha recentemente consolidato la sua posizione di leader nell’ATP Tour, aggiungendo il suo sesto titolo consecutivo nei Masters 1000 alla già ampia lista dei suoi successi. Il talento italiano continua a dimostrare di essere un’autentica forza nella scena tennistica maschile, specialmente dopo l’assenza di Carlos Alcaraz, che continua a pesare sul circuito. Alcaraz, attualmente assente per un problema al polso, non parteciperà a Wimbledon, circostanza che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros di quest’anno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jannik Sinner sorprende i fan: chi sarà il prossimo, Alcaraz o Zverev?

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