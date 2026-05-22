Jannik Sinner è pronto a tentarci nella nuova campagna Gucci

Il tennista italiano, dopo aver conquistato la vittoria agli Internazionali di Roma e aver stabilito alcuni record, si sta preparando per il torneo di Roland Garros sulla terra rossa. Recentemente, è stato annunciato come volto di una nuova campagna pubblicitaria di un noto marchio di moda. La sua partecipazione al torneo si inserisce in un periodo di ottimi risultati e crescente attenzione mediatica. La sua presenza sulla scena sportiva e nel mondo della moda continua a suscitare interesse tra appassionati e addetti ai lavori.

Le cose per Jannik Sinner stanno andando piuttosto bene. Dopo la vittoria agli Internazionali di Roma e qualche altro record messo in bacheca, il tennista italiano si prepara alla terra rossa del Roland Garros. Nel frattempo però, sembra aver trovato il tempo per una capatina sul set della nuova campagna Gucci a lui dedicata, The Original Sinner. Diciamocelo, era solo questione di tempo prima che il marchio italiano decidesse di usare la carta del gioco di parole, trasformando la pallina da tennis nella celebre mela del peccato originale e giocando con il cognome del suo Global Brand Ambassador. Da oltre quattro anni parte della famiglia... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Jannik Sinner – Capitolo 1: Le Origini di un Campione

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