Jamie Carragher ha espresso critiche nei confronti di due giocatori del Tottenham, Pedro Porro e Richarlison, accusandoli di aver simulato falli durante le recenti partite. La sua osservazione si riferisce a episodi specifici in cui entrambi i calciatori sono stati coinvolti, suscitando discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La questione riguarda il comportamento in campo e il rispetto delle regole durante le competizioni ufficiali.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Jamie Carragher ha criticato i giocatori del Tottenham Pedro Porro e Richarlison per aver barato durante le partite. Il Tottenham è stato recentemente in campo contro il Chelsea e il commentatore di Sky Sports ha rivelato che alcuni giocatori tendono ad cadere facilmente, anche quando non c’è un contatto serio. Ha nominato Porro come uno di questi giocatori. Carragher ha detto (ht Chelsea Chronicle): “Ho menzionato questo di Mac Allister al Liverpool qualche settimana fa. E lo abbiamo visto molto in questa partita con Porro, l’abbiamo visto con Cucurella. “Il numero di giocatori che imbrogliano e che cadono quando non c’è niente di sbagliato in loro è uno scherzo in Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Jamie Carragher critica Pedro Porro e Richarlison per le immersioni

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