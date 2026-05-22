James Webb scopre TOI-199b | un gigante gassoso con clima mite

Un team di ricercatori ha annunciato la scoperta di un gigante gassoso orbitante intorno a una stella distante circa 600 anni luce dalla Terra. L'analisi delle sue caratteristiche ha rivelato la presenza di metano nell’atmosfera, ma non si conoscono ancora tutti i composti presenti. La temperatura superficiale di questo pianeta risulta più mite rispetto ad altri corpi simili, attirando l’attenzione degli scienziati che cercano di capire come riesca a mantenere queste condizioni. La scoperta è stata possibile grazie agli strumenti del telescopio spaziale James Webb.

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? Punti chiave Cosa nasconde l'atmosfera di questo gigante gassoso oltre al metano?. Come fa un pianeta simile a Saturno a mantenere temperature miti?. Perché la scoperta di TOI-199b cambia i modelli astronomici attuali?. Quali nuovi dati cercheranno gli scienziati con il telescopio James Webb?.? In Breve Temperatura di 80°C rilevata tramite spettroscopia di trasmissione durante 7 ore di transito.. Atmosfera conferma presenza di metano con tracce di anidride carbonica e ammoniaca.. Ricerca coordinata da Penn State University e Jet Propulsion Laboratory della NASA.. Studio pubblicato sull'Astronomical Journal per affinare i modelli di evoluzione planetaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - James Webb scopre TOI-199b: un gigante gassoso con clima mite ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meteo Pasquetta 2026: lunedì dell'Angelo con tempo stabile e clima miteDopo un paio di settimane segnate dall'instabilità e da un calo delle temperature che ha costretto milioni di italiani a mettere in sospeso il... Ultimi giorni con sole e clima mite, poi marzo porta le prime pioggeUltime giornate caratterizzate da tempo stabile e soleggiato sulla Sicilia grazie alla permanenza dell’alta pressione almeno fino alla serata di... Il telescopio James Webb scopre 300 galassie che sfidano la scienza: Possono riscrivere la nostra idea del cosmoIl telescopio James Webb ha individuato 300 nuove candidate galassie primordiali che possono mettere in discussione gli attuali modelli cosmologici. Secondo gli scienziatii, anche solo poche conferme ... fanpage.it James Webb scopre il pianeta K2-18b: potrebbe ospitare forme di vitaScoperto K2-18b, pianeta con oceano liquido e gas associati alla vita. Il telescopio James Webb apre nuove possibilità di ricerca. Scoperto K2-18b, pianeta con oceano liquido e gas associati alla vita ... webnews.it