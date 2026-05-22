Italiano-Napoli contatti avviati | pronto il contratto

Il Napoli sta prendendo contatti con un nuovo allenatore in vista della prossima stagione, dopo l'addio di Antonio Conte. Le trattative sono avviate e si sta lavorando alla definizione di un contratto. La decisione di cambiare guida tecnica è stata comunicata alla squadra, con l’obiettivo di preparare la prossima campagna. La scelta del tecnico sarà annunciata nei prossimi giorni, e il nuovo allenatore dovrebbe prendere il posto di Conte subito dopo l’ultima partita di questa stagione.

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Il Napoli accelera per il dopo Antonio Conte. Il tecnico dovrebbe salutare la panchina azzurra dopo la gara di domenica, salvo sviluppi inattesi. Intanto la società lavora per scegliere rapidamente il nuovo allenatore. Restano sullo sfondo profili importanti come Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore, però, ha preso forza la candidatura di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su X, il Napoli avrebbe già avviato i contatti con l’attuale tecnico del Bologna. Il club azzurro sarebbe pronto a proporgli un contratto fino al 2028, con opzione per la stagione successiva. Una mossa che conferma la volontà di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna di definire presto il nuovo progetto tecnico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Italiano-Napoli, contatti avviati: pronto il contratto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Napoli sogna Leao, contatti già avviatiIl Napoli di De Laurentiis avrebbe avviato i primi contatti per portare all’ombra del Vesuvio l’esterno del Milan Leao. Napoli, Manna pesca in Germania: primi contatti avviati per il talentoIl Napoli è occupato a terminare la stagione in maniera positiva e conquistare un piazzamento in UEFA Champions League, che modificherebbe molto il... @CVenerato: @SSCNapoli, #Allegri è sfumato. Contatti con l'agente di #Italiano se salta #Sarri Niente Massimiliano Allegri per il Napoli: c'è Vincenzo Italiano sullo sfondo. Qualora saltasse la trattativa con Maurizio Sarri (prima scelta di Aurelio De Laurent x.com Bologna, senti Schira: Il Napoli ha avviato i colloqui per ItalianoL'indiscrezione di Nicolò Schira su Vincenzo Italiano-Napoli ... msn.com Nuovo allenatore Napoli, Sarri non decide: contatti vivi con Allegri. In forte crescita ItalianoIl Napoli continua a lavorare per il sostituto di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i tentennamenti di Sarri non erano convinti ... iamnaples.it