Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Bologna, ha commentato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter. Ha affrontato il tema dei contratti, chiedendosi se abbia ancora un anno di impegno con la squadra, ma ha preferito non entrare nei dettagli. La sua presenza in panchina è ancora in discussione, considerando le recenti voci sul suo futuro. La partita di domani rappresenta un momento importante per il club e per la sua posizione.

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna (forse ancora per poco), ha da poco parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Questo trittico di partite dopo il Cagliari era molto pericoloso perché poteva non regalarci nulla, invece veniamo da due vittorie consecutive. Domani proveremo a chiudere bene facendo una bella partita contro la squadra non solo campione d'Italia ma capace di fare il double. Ci siamo allenati con il sorriso. Dispiace per Orsolini perché siamo riusciti a tutelarlo per tutta la stagione ma per domani lo perdiamo". Le parole di Vincenzo Italiano Avendo... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano: “Ho ancora un anno di contratto? Lasciamo stare i contratti, gli allenatori sono casi particolari”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UOCHI TOKI: la FINE DEL RAP è un ALGORITMO TOSSICO | Easy Box Podcast

Sullo stesso argomento

Conte svela: «Italia? Non ho dato disponibilità a nulla. Ho un altro anno di contratto con il Napoli e poi…»Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.

Anno 1, n. 14 – Mondo ATA. In quali casi si prorogano i contratti di supplenza. Graduatorie 24 mesi e le news più importanti della settimanaMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci.

Ho conosciuto Carlin quando ancora non era il Mito che poi è diventato negli anni, all’Osteria Boccon Divino a Bra. Nello scorrere del tempo diventammo amici e gli diedi una mano a costruire L’Università del Gusto, la Banca del Vino e ciò che ruota intorno a x.com