Italiani morti alle Maldive missione internazionale finita | materiale recuperato consegnato a polizia

Si è conclusa alle Maldive la missione internazionale di ricerca e recupero avviata nel sito di immersione di Dhekunu Kandu, nell’atollo di Vaavu, dove sono stati portati in superficie i corpi di cinque sub italiani deceduti. La fase operativa sott’acqua è terminata e il materiale recuperato è stato consegnato alle autorità locali per le verifiche del caso. La missione, iniziata con l’obiettivo di recuperare i corpi e i reperti, si è conclusa con il trasferimento del materiale alle forze di polizia.

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