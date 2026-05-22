Italiani morti alle Maldive missione internazionale finita | materiale recuperato consegnato a polizia
Si è conclusa alle Maldive la missione internazionale di ricerca e recupero avviata nel sito di immersione di Dhekunu Kandu, nell’atollo di Vaavu, dove sono stati portati in superficie i corpi di cinque sub italiani deceduti. La fase operativa sott’acqua è terminata e il materiale recuperato è stato consegnato alle autorità locali per le verifiche del caso. La missione, iniziata con l’obiettivo di recuperare i corpi e i reperti, si è conclusa con il trasferimento del materiale alle forze di polizia.
(Adnkronos) – Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di search & recovery condotta nel sito d’immersione di Dhekunu Kandu, atollo di Vaavu, alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei cinque sub italiani morti. L’immersione di ieri è stato "l’ultimo intervento operativo in acqua effettuato dal team finlandese di soccorso. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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