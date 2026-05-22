Italian Video Game Awards 2026 | I Finalisti di IIDEA

È stata annunciata la lista dei finalisti per la quattordicesima edizione degli Italian Video Game Awards, promossa dall’associazione che rappresenta il settore videoludico nel paese. L’ente ha comunicato ufficialmente le nomination, segnando l’evento come uno dei momenti principali nel panorama dei videogiochi italiani. La selezione riguarda diversi titoli e sviluppatori, e la cerimonia di premiazione si terrà nei prossimi mesi. L’evento è considerato un’occasione per riconoscere le opere più significative dell’anno.

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(Adnkronos) – IIDEA, l’Associazione che rappresenta la filiera videoludica nazionale, ha formalizzato le nomination per la quattordicesima edizione degli Italian Video Game Awards. La cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti si terrà l’11 giugno 2026 a Firenze presso il Cinema La Compagnia, La Casa del Cinema della Regione Toscana, posizionandosi come l'evento centrale di First Playable,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video THE GAME AWARDS 2025: Official 4K60FPS Livestream Sullo stesso argomento Pisa Translations Awards 2026: ecco chi sono i dieci finalistiDalla narrativa al reportage, con le voci di autori internazionali, sono dieci i finalisti della sesta edizione del Pisa Translation Awards, il... Comicon Napoli 2026, ingegnere salernitano vince l'Italian Game JamSi è conclusa ieri l'VIII edizione dell’?????????????? al Comicon Napoli 2026, la grande sfida dedicata al game design che ogni anno permette a tanti... Italian Video Game Awards 2026: I Finalisti di IIDEAIIDEA annuncia i videogiochi finalisti degli Italian Video Game Awards 2026. Cerimonia l'11 giugno a Firenze all'interno del festival First Playable ... adnkronos.com IGE Italian Gaming Expo & Conference (@IGE_GamingExpo) / Posts / X x.com Annunciati i finalisti degli Italian Video Game Awards 2026Saranno assegnati l'11 giugno a Firenze gli Italian Video Game Awards 2026, i riconoscimenti promossi da IIDEA per valorizzare le eccellenze dell'industria videoludica italiana. multiplayer.it The Amazing Digital War Of The Fat Italians 2025 reddit