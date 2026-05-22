Italia-Svezia oggi Mondiali hockey ghiaccio 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca Italia contro Svezia nel torneo mondiale di hockey su ghiaccio del 2026. La nazionale italiana, reduce da quattro sconfitte e un giorno di riposo, si prepara a scendere in pista per la prossima partita. La sfida si svolge in un orario ancora da definire e sarà trasmessa in diretta televisiva e tramite piattaforme di streaming. La squadra italiana cerca di migliorare il risultato dopo le sconfitte iniziali, con l’obiettivo di mantenere la categoria.

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Dopo le prime quattro sconfitte e il giorno di riposo, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta a tornare in campo per proseguire il suo cammino ai Mondiali Top Division 2026, con l’obiettivo di centrare la salvezza. In questo venerdì 22 maggio, dalle ore 20.20, il Blue Team sarà chiamato a una sfida proibitiva: quella contro la Svezia, formazione che senza mezzi termini punta alla zona medaglie del torneo iridato. Gli uomini di Jukka Jalonen cercheranno di mettere in difficoltà i gialloblu con l’intento, non secondario anzi, di prepararsi ai duelli – quelli si molto più abbordabili – contro la Danimarca e la Slovenia di domenica 24 e lunedì 25 maggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Svezia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ITALIA SHOW, VINCE 7-6 all'esordio con la Svezia | Sullo stesso argomento Leggi anche: Italia-Canada oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streamingDopo la gara giocata ieri contro il Canada, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta a tornare in pista per il suo secondo impegno ai... Mondiali Top Division 2026: venerdì sera l’Italia alle 20.20 torna sul ghiaccio con la Svezia. I numeri e i precedenti con gli scandinavi hockeyitalia21.com/2026/05/21/mon… x.com LIVE Italia-Svezia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: altro incrocio proibitivo per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match di hockey ghiaccio ... oasport.it Italia-Svezia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streamingDopo le prime quattro sconfitte e il giorno di riposo, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta a tornare in campo per proseguire il suo ... oasport.it Italia settentrionale reddit