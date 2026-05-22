Italia malata vera o immaginaria?

Negli ultimi giorni si sono succedute diverse analisi sulla situazione economica italiana, con molte fonti che hanno ripreso a parlare di crisi e problemi strutturali. Manca ormai poco alla pubblicazione delle nuove previsioni economiche della Commissione europea, previste per la primavera, che potrebbero influenzare il discorso pubblico. La discussione sulla salute economica del paese continua a essere al centro dell’attenzione, alimentata anche dai dati e dalle analisi provenienti da vari osservatori.

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Mancavano solo le tradizionali previsioni economiche primaverili della Commissione europea per alimentare ulteriormente la cronica sindrome mediatica dell'Italia "malata" o "ultima" in Europa. Dati sparacchiati malamente per costruire una tesi inesistente. Non viviamo su Marte. L'Italia ha indubbiamente tanti problemi strutturali, di cui siamo consci, dal sommerso all'evasione fiscale, dai salari che non recuperano abbastanza l'inflazione ai giovani che faticano a trovare lavoro sino a una burocrazia non abbastanza moderna che rallenta il nostro potenziale. Ma siamo davvero così malati rispetto agli altri Paesi? Difficile crederlo se si leggono accuratamente gli stessi dati della Commissione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Italia malata vera o immaginaria? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LA VITA TORMENTATA DI ALBERTO SORDI ERA MOLTO PIÙ OSCURA DI QUANTO IMMAGINASSIMO Sullo stesso argomento Immaginaria 2026: cinema, donne e ribellione a RomaCosa: La ventunesima edizione di Immaginaria, il prestigioso festival internazionale dedicato al cinema lesbico, femminista e indipendente. Immaginaria 2026: cinema, donne e rivoluzione al SacherCosa: Ventunesima edizione di Immaginaria, il festival internazionale dedicato al cinema indipendente lesbico e femminista.