L’economia italiana mostra un aumento del PIL superiore a quello della Germania, anche se la crescita si sta riducendo rispetto al passato. Nonostante le difficoltà legate ai costi dell’energia, il paese riesce a mantenere un certo ritmo di espansione economica. I dati ufficiali indicano che, mentre la Germania affronta una fase di rallentamento più marcata, l’Italia continua a registrare risultati positivi, anche se più contenuti rispetto a periodi precedenti. La questione energetica rimane un elemento che influisce sulla situazione economica complessiva.

L'economia italiana perde velocità, ma non si ferma ancora e reagisce agli shock energetici meglio della Germania. Lo rileva l'Istat nel suo rapporto annuale che fotografa la crescita del Paese. Che sia chiaro, la situazione in Medioriente e l'aumento dei costi energetici non hanno lasciato l'Italia intonsa, anche se le stime di crescita del Pil per il 2026 sono allo 0,5%, in linea con il dato dello scorso anno. Il mercato del lavoro, secondo l'istituto, «ha proseguito la fase di espansione, caratterizzata da un aumento dell'occupazione stabile e da una riduzione della disoccupazione, pur permanendo un ritardo nel tasso di occupazione rispetto alla media europea». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Italia, il Pil cresce più della Germania ma pesa l’energia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Assistenzialismo metadone sociale da 185 miliardi di spesa allanno

Sullo stesso argomento

Pil, Istat: “In Italia cresce ancora, meglio di Francia ma peggio di Spagna e Germania”“Il Pil italiano, è cresciuto, secondo la stima preliminare del primo trimestre 2026, dello 0,2% su base congiunturale, proseguendo il percorso di...

Eurozona: il PIL rallenta allo 0,1%, l’Italia cresce ma resta indietro? Domande chiave Perché l'Italia fatica a raggiungere la media della crescita europea? Come influisce il nuovo ingresso della Bulgaria sull'economia...

Nel 2025 il #PIL italiano cresce dello 0,5%, sostenuto dalla domanda nazionale al netto delle scorte. Esportazioni di merci +3,3% e avanzo commerciale con l’estero di 50,8 miliardi. #RapportoAnnuale2026 #Istat100 #istat x.com

Perché la Spagna cresce più dell’Italia secondo l’IstatRoma, 21 mag. (askanews) – Negli ultimi anni, la Spagna ha registrato una crescita mediamente superiore a quella dei principali Paesi dell’area euro, inclusa l’Italia. Tra il 2022 e il 2025, nella fas ... askanews.it

Pil, l’Italia è il Paese che crescerà meno nella Ue nel 2027 (0,6%). Dombrovskis: Aumenta il rischio di scenari peggioriLa bassa crescita avrà un impatto anche sui conti pubblici. L'anno prossimo il debito più elevato in rapporto al Pil dell'intera Unione Europea sarà quello italiano ... corriere.it