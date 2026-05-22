La Regione Puglia ha approvato due interventi dedicati al welfare studentesco, con un budget complessivo di quasi 18 milioni di euro. Questi fondi saranno destinati all'erogazione di borse di studio e alla fornitura di libri di testo per gli studenti. Nei prossimi giorni saranno pubblicati i due avvisi ufficiali, che daranno il via alle procedure di accesso alle agevolazioni. La misura mira a sostenere le famiglie e gli studenti durante l'anno scolastico.

Nelle prossime settimane saranno pubblicati i due Avvisi. I contributi saranno cumulabili. L’assessora alla Cultura e Conoscenza: “Rimuoviamo gli ostacoli che limitanoil diritto allo studio. Dalla scuola passa il futuro delle nostre comunità” Con una manovra complessiva di quasi 18 milioni di euro, la Giunta regionale della Puglia ha approvato due misure a sostegno di studenti e studentesse pugliesi appartenenti a famiglie a basso reddito. La prima misura prevede l’assegnazione di borse di studio del valore di circa 200 euro per l’anno scolastico in corso (20252026), destinate a studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della Puglia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Istruzione, Regione Puglia approva due interventi per il welfare studentesco: quasi 18 milioni per borse di studio e fornitura di libri di testo

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Regione Puglia - 6 Commissione Consiglio Regionale (14.05.26)

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